В России предложили вернуть смертную казнь специально для украинских боевиков

Соответствующее предложение поступило от фракции ЛДПР.

В России хотят вернуть смертную казнь специально для украинских боевиков. Соответствующее предложение во вторник, 19 апреля, поступило от фракции ЛДПР. Его они опубликовали в своем telegram-канале.

Во фракции подчеркнули, что речи о полном возвращении смертной казни не идет. В партии предлагают ввести исключение из моратория и приговорить к смертной казни предлагают боевиков, которые пытали мирных жителей и российских военных.

«ЛДПР предлагает ввести исключение из моратория на смертную казнь для тех украинских боевиков, которые участвовали в пытках и зверствах против мирных жителей и российских военнослужащих и были взяты в плен», — говорится в сообщении.