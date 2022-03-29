В России предложили вернуть смертную казнь для педофилов-убийц

Инициативу высказала детский омбудсмен в Республике Татарстан Ирина Волынец.

Детский омбудсмен в Республике Татарстан Ирина Волынец предложила вернуть смертную казнь для педофилов-убийц. Обращение она направила главе регионального Госсовета Фариду Мухаметшину, пишет RT .

По словам Волынец, преступления против детей стали совершаться с «особой жестокостью». «Каждого малыша мы оплакиваем всей страной — и каждый раз с праведным гневом возмущаемся от невозможности казнить убийцу», — отметила она.

При этом основательница Национального родительского комитета добавила, что не все случаи становятся широко известными.

«Принимая во внимание изложенное, прошу вас рассмотреть вопрос о направлении в Госдуму инициативы об ужесточении уголовной ответственности за преступления, совершённые против детей (в том числе половой неприкосновенности), повлёкшие смерть несовершеннолетних, в частности об отмене моратория на смертную казнь за такие преступления», — указано в тексте обращения.

Волынец напомнила о прекращении членства России в Совете Европы, отметив, что с точки зрения права ограничений для возвращения смертной казни в стране в настоящее время нет.

Также женщина рассказала о том, что планирует направить данное обращение в Госдуму.

Инициативу прокомментировала член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она считает, что мораторий отменять не нужно. По ее словам, судебные ошибки могут привести к человеческим жертвам.

«Государство не вправе лишать жизни своих граждан, ни при каких обстоятельствах. Мы не можем сегодня назвать нашу судебную систему прозрачной, мы не можем сказать, что не ошибаются следственные органы», — уточнила Бессараб.