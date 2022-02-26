Медведев высказался о возврате смертной казни в России
Зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев отреагировал на приостановку членства в СЕ и ПАСЕ. Его слова приводит РИА Новости.
Зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев отреагировал на приостановку членства в СЕ и ПАСЕ. Его слова приводит
«Неплохой повод хлопнуть дверью и забыть об этих бессмысленных богадельнях навсегда, хорошая возможность восстановить ряд важных институтов типа смертной казни для опаснейших преступников, которая, кстати, активно применяется в США и Китае», — заявил Медведев.