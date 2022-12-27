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В Рязани на улице Циолковского снимают новый асфальт
Напомним, дорогу на улице Циолковского отремонтировали летом 2022 года.

Во вторник, 27 декабря, на улице Циолковского заметили рабочих, которые снимают новый асфальт. По предварительным данным это рабочие «Водоканала».

На кадрах видно как из канализационного колодца течет вода, а спецтехника готовится снимать асфальт.

Напомним, дорогу на улице Циолковского отремонтировали летом 2022 года.

В октябре очевидцы уже рассказывали о том, что свежеуложенный асфальт снимают. Тогда мэрия пояснила это работами по выравниванию высоты крышек колодцев по отношению к покрытию проезжей части.