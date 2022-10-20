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В мэрии объяснили, зачем в Рязани сняли новый асфальт на улице Циолковского

На улице Циолковского, где сняли новый асфальт, подрядчик выполняет работы по высотному регулированию крышек колодцев по отношению к покрытию проезжей части. Об этом сообщили в мэрии.

Ранее очевидцы сообщили РЗН. инфо, что рабочие сняли на улице Циолковского новый асфальт, уложенный летом.

В мэрии объяснили, что в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» продолжаются работу по ремонту дорожного полотна.

«Контракт заключен сроком на два года. В настоящее время выполнены работы по устройству нижнего и верхнего слоев в асфальтобетонного покрытия. Подрядчиком выполняются работы по высотному регулированию крышек колодцев по отношению к покрытию проезжей части», — сообщили в горадминистрации.

По словам специалистов, такое регулирование крышек колодцев производится после устройства верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Согласно технологии, происходит разборка покрытия вокруг колодца в радиусе одного метра и потом его установка в уровень с покрытием проезжей части и последующей асфальтировкой.