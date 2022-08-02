В Рязани отремонтируют улицу Циолковского и Первомайский проспект

Ремонтные работы на Первомайском проспекте пройдут от моста у ТД «Барс» до пересечения с улицей Дзержинского, на улице Циолковского — от площади Театральной до улицы Горького.

В Рязани отремонтируют улицу Циолковского и Первомайский проспект. Об этом мэр Елена Сорокина сообщила на своей страничке « ВКонтакте ».

Ремонтные работы на Первомайском проспекте пройдут от моста у ТД «Барс» до пересечения с улицей Дзержинского, на улице Циолковского — от площади Театральной до улицы Горького.

По двухлетнему контракту планируется поднятие колодцев, фрезерование проезжей части, устройство выравнивающего и верхнего слоев асфальта. Сорокина уточнила, что в этот строительный сезон подрядчик сделает выравнивающий слой покрытия.

Сообщается, что самые шумные работы займут до 2,5 недель. Возможными последствиями называют пробки днем и дискомфорт для жителей в ночное время.

Рабочая группа в соцсетях обсудит режим работы с горожанами. Итоги подведут в четверг, 4 августа.

«Да, будут некоторые неудобства, но конечный результат — ремонт центральных улиц — должен порадовать всех рязанцев», — написала Елена Сорокина.