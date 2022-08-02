Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 02
27°
Срд, 03
28°
Чтв, 04
29°
ЦБ USD 60.16 -1.89 03/08
ЦБ EUR 61.27 -1.98 03/08
Нал. USD 63.75 / 61.99 02/08 16:26
Нал. EUR 66.55 / 63.22 02/08 16:26
Новости
Публикации
В «Точке кипения» обсудили направления цифровизации Рязанской области
На мероприятии присутствовали министр цифрового развити...
28 июля 19:16
3 909
Эксперт рассказал о состоянии российского авторынка после легализации...
Почему легализация параллельного импорта не спасает ни ...
27 июля 12:08
4 929
В Рязани благоустроят территорию бывшего шпалозавода, а в Борках созда...
Состоялся экспертный круглый стол, на котором обсуждало...
25 июля 16:48
10 130
Рязанский следователь Александр Санферов рассказал о резонансных делах...
25 июля в нашей стране уже в девятый раз отмечается ден...
25 июля 11:11
14 247
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В Рязани отремонтируют улицу Циолковского и Первомайский проспект
Ремонтные работы на Первомайском проспекте пройдут от моста у ТД «Барс» до пересечения с улицей Дзержинского, на улице Циолковского — от площади Театральной до улицы Горького.

В Рязани отремонтируют улицу Циолковского и Первомайский проспект. Об этом мэр Елена Сорокина сообщила на своей страничке «ВКонтакте».

Ремонтные работы на Первомайском проспекте пройдут от моста у ТД «Барс» до пересечения с улицей Дзержинского, на улице Циолковского — от площади Театральной до улицы Горького.

По двухлетнему контракту планируется поднятие колодцев, фрезерование проезжей части, устройство выравнивающего и верхнего слоев асфальта. Сорокина уточнила, что в этот строительный сезон подрядчик сделает выравнивающий слой покрытия.

Сообщается, что самые шумные работы займут до 2,5 недель. Возможными последствиями называют пробки днем и дискомфорт для жителей в ночное время.

Рабочая группа в соцсетях обсудит режим работы с горожанами. Итоги подведут в четверг, 4 августа.

«Да, будут некоторые неудобства, но конечный результат — ремонт центральных улиц — должен порадовать всех рязанцев», — написала Елена Сорокина.