Новый военный госпиталь в Рязани откроется в конце 2023 года

Госпиталь построят в Дашково-Песочне. Он рассчитан на 180 мест.

Новый военный госпиталь в Рязани откроется в конце 2023 года. Об этом вице-губернатор Артем Бранов написал на своей странице «ВКонтакте».

Госпиталь построят в Дашково-Песочне. Он рассчитан на 180 мест, 30 из которых — в инфекционном отделении. На территории учреждения будет располагаться вертолетная площадка. Стройнадзор осуществит регион, он же предоставит все инженерные коммуникации.

«Вместе с коллегами из Министерства обороны России определили, что он будет введен в эксплуатацию уже в конце 2023 года. Для Минобороны такие сжатые сроки — норма. Технологии и возможности подрядчиков позволяют строить не только быстро, но и качественно, параллельно решая вопросы с приобретением всего необходимого оборудования», — написал Бранов.

Напомним, в 2015 году для строительства госпиталя передали в федеральную собственность участок площадью 80,7 тысячи кв.м. Была проведена часть работ по закладке фундамента. Позже строительство госпиталя «притормозили» из-за финансовых проблем. В июле 2022 года губернатор Павел Малков предложил возобновить работы в 2023 году. Старое здание военного госпиталя также сохранят.