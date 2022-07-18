Строительство военного госпиталя в Песочне возобновят

Планируется, что работы возобновят в 2023 году.

В Рязани возобновят строительство военного госпиталя в Дашково-Песочне. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора Павел Малков.

Малков встретился с замминистра обороны России Тимуром Ивановым. Врио губернатора отметил, что в июне навещал раненых бойцов в здании на Первомайском проспекте, которое нуждается в серьезной реконструкции.

Он предложил Иванову вернуться к проекту строительства нового здания военного госпиталя в Дашково-Песочне. Замминистра обороны поддержал предложение. Планируется, что работы возобновят в 2023 году. Туда переместят персонал и оборудование.

«Прежнее здание тоже необходимо сохранить. Нужно совместно искать инвестора — с обязательным условием восстановления исторического облика», — отметил Малков.

Он напомнил, что в 2015 году для строительства госпиталя в федеральную собственность передали участок площадью 80,7 тысячи кв.м., была проведена часть работ по закладке фундамента.

Напомним, строительство госпиталя «притормозили» из-за финансовых проблем.