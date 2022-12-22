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Малков подтвердил, что военный госпиталь построят в Дашково-Песочне
Малков отметил, что после возведения нового здания туда переместится весь персонал и оборудование.

На расширенном заседании коллегии Минобороны России в среду, 21 декабря, глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что в Рязани возобновится строительство военного госпиталя. Об этом сообщил губернатор Павел Малков.

Мы работали над вопросом строительства нового военного госпиталя. Было принято решение вернуться к ранее начатому проекту в Дашково-Песочне", — написал глава региона.

Малков отметил, что после возведения нового здания туда переместится весь персонал и оборудование. В июле 2022 года губернатор предложил вернуться к проекту строительства нового здания госпиталя замминистра обороны России Тимуру Иванову. Последний поддержал предложение.

В 2015 году для строительства госпиталя передали в федеральную собственность участок площадью 80,7 тысячи кв.м. Была проведена часть работ по закладке фундамента.

Ранее планировалось, что работы возобновят в 2023 году. Прежнее здание Малков обещал сохранить.

Напомним, строительство госпиталя «притормозили» из-за финансовых проблем.