Предприятие в Приокском продолжило сжигать неизвестный мусор

Кадры местные жители сняли в воскресенье, 18 декабря.

В редакцию РЗН. инфо жители Приокского вновь сообщили о неконтролируемом сжигании мусора открытым пламенем пунктом металлоприемки.

Ночью в воскресенье, 18 декабря, ООО «ЛПК 62» в очередной раз продолжило сжигать на своей территории мусор.

Летом, когда действовал особый противопожарный режим, МЧС провело проверку и оштрафовало предприятие. Информацию передали рязанской межрайонной природоохранной прокуратуре. Те, в свою очередь сказали, что контролировать предприятие будет мэрия, Роспотребнадзор и Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора.

Мэрия в начале ноября отчиталась, что ее сотрудники поговорили с руководством ООО «ЛПК 62». Организация заверила, что мусор не сжигает и горючих материалов на территории компании нет. Роспотребнадзор отметил, что подобные вопросы не в их компетенции. Комментарий Росприроднадзора пока не получен.