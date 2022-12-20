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Бастрыкин поручил провести проверку после конфликта активистов и дорожников в Скопине
Инцидент произошел 18 декабря.

Бастрыкин поручил провести проверку после конфликта активистов и дорожников в Скопине. Об этом сообщили в информационном центре С. К. России во вторник, 20 декабря.

Ранее в соцсетях активисты рассказали, что дорожные рабочие выполняли работы по укладке асфальта зимой. Когда рязанцы подошли выяснить подробности работ, дорожники начали их оскорблять, применили физическую силу к одной активистке, еще одного мужчину пытались избить.

Пострадавшие написали заявление в полицию. Проводится проверка.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ С. К. России по Рязанской области Владимиру Никешкину провести процессуальную проверку ситуации и представить подробный доклад.