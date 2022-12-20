Бастрыкин поручил провести проверку после конфликта активистов и дорожников в Скопине
Инцидент произошел 18 декабря.
Бастрыкин поручил провести проверку после конфликта активистов и дорожников в Скопине. Об этом сообщили в информационном
Ранее в соцсетях активисты рассказали, что дорожные рабочие выполняли работы по укладке асфальта зимой. Когда рязанцы подошли выяснить подробности работ, дорожники начали их оскорблять, применили физическую силу к одной активистке, еще одного мужчину пытались избить.
Пострадавшие написали заявление в полицию. Проводится проверка.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ