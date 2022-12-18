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Полиция проводит проверку после конфликта активистов и дорожников в Скопине
В Скопине полиция проводит проверку после инцидента, который случился на улице Карла Маркса. Правоохранители выезжали на место и установили, что массового избиения не было, сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального УМВД.

В Скопине полиция проводит проверку после инцидента, который случился на улице Карла Маркса. Правоохранители выезжали на место и установили, что массового избиения не было, сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального УМВД.

Конфликтная ситуация произошла между двумя мужчинами. Проводится проверка, добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее активисты рассказали в соцсетях, что на них напали подрядчики, выполняющие дорожные работы.