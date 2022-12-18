В Скопине дорожники напали на общественников

В Скопине подрядчики, выполняющие дорожные работы на улице Карла Маркса, напали на общественников. Об этом сообщается в группе «Подслушано у водителей Рязани».

В Скопине подрядчики, выполняющие дорожные работы на улице Карла Маркса, напали на общественников. Об этом сообщается в группе «Подслушано у водителей Рязани».

Активисты увидели, как подрядная организация выполняет работы, несмотря на снег и лужи на дорогах, и остановились выяснить этот вопрос. В ответ дорожники оскорбляли и угрожали общественникам. К активистке Светлане Коноваловой применили физическую силу. Также трое дорожников пытались избить одного из мужчин.

Сообщается, что заявление в полицию написано.

Также пострадавшие сообщили об инциденте вице-губернатору Артему Бранову и главе Скопина Ирине Ланиной.