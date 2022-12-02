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Скопинскому маньяку продлили содержание под стражей до 7 февраля
Суд продлил Виктору Мохову срок содержания под стражей по делу об укрывательстве убийства.

Виктору Мохову продлили содержание под стражей до 7 февраля. Об этом РЗН. инфо сообщили в Скопинском районном суде.

Суд продлил Виктору Мохову срок содержания под стражей по делу об укрывательстве убийства.

«Продлили арест до 7 февраля 2023 года включительно», — сказали в суде.

Напомним, Виктора Мохова подозревают в укрывательстве тяжкого преступления. По информации следствия, ночью во вторник, 2 августа, Мохов перенес труп человека, убитого его приятелем, во двор заброшенного дома. Изначально его отправили под домашний арест, позже перевели в СИЗО и продлили содержание под стражей до 7 декабря.