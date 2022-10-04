Скопинскому маньяку продлили содержание под стражей до 7 декабря

Виктора Мохова подозревают в укрывательстве убийства.

Скопинскому маньяку продлили содержание под стражей до 7 декабря. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Скопинский районный суд продлил Виктору Мохову срок содержания под стражей по делу об укрывательстве убийства.

В августе Мохова отправили под домашний арест до 7 октября, но позже меру пресечения заменили на содержание под стражей. Скопинский маньяк нарушил условия домашнего ареста — выходил в интернет и общался со свидетелем по уголовному делу.

Напомним, Виктора Мохова подозревают в укрывательстве тяжкого преступления. По информации следствия, ночью во вторник, 2 августа, Мохов перенес труп человека, убитого его приятелем, во двор заброшенного дома.