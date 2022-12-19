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Россиянам рассказали, за что можно получить штраф в новогоднюю ночь
Юрист напомнила о штрафах за распитие спиртного в общественных местах, несогласованных массовых гуляниях, запрет на запуск фейерверков и закон о тишине.

Россиянам рассказали, за что можно получить штраф в новогоднюю ночь. Об этом агентству «Прайм» рассказала юрист Елена Кудерко.

Эксперт напомнила о штрафе за распитие спиртных напитков и курение в общественных местах. Штраф за эти нарушения составит от 500 до 3 000 рублей.

О массовом гулянии необходимо заранее уведомить власти. В уведомлении требуется указать место и время проведения, цель события, предполагаемое число участников и данные ответственных лиц. Штраф за несанкционированные действия при этом составит до 20 тысяч для физических лиц и до 100 тысяч для организации.

Также Кудерко отметила, что вблизи жилых домов нельзя запускать фейерверки. Нарушителю грозит штраф до 5 000 рублей, а при неблагоприятных последствиях — до пяти лет лишения свободы. Если вы собираетесь запускать салют в городе, нужно заранее у управляющей компании уточнить безопасное место для запуска.

Во всех регионах России действует закон о тишине. В большинстве областей действует исключение для новогодней ночи, когда можно шуметь до трех или четырех часов ночи, как например в Рязани.

Но есть регионы, где нет исключения и нарушителю тишины также будет грозить штраф. По словам эксперта, скорее всего, наказанием будет устное предупреждение, если, конечно, уровень шума не превышает стандартного для новогодней ночи.

Ранее сообщалось что в одном из рязанских райцентров в новогоднюю ночь запретят салюты, нарушителей станет ловить полиция.