В рязанском райцентре в новогоднюю ночь запретят салюты, нарушителей станет ловить полиция

Запрет коснется не только органов власти, но и жителей, запускающих салюты на общественной территории (площади, парки, скверы и так далее).

В рязанском райцентре в новогоднюю ночь запретят салюты, нарушителей станет ловить полиция. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщила глава администрации Сасова Евгения Рубцова .

Рубцова отметила, что в новогодние праздники важная задача — безопасность населения. На заседании антитеррористической комиссии в пятницу, 16 декабря, власти города приняли решение отказаться от фейерверков в новогоднюю ночь. Запрет коснется не только органов власти, но и жителей, запускающих салюты на общественной территории (площади, парки, скверы и так далее). За порядком будет следить полиция.

Также Евгения Рубцова напомнила о запрете использования квадрокоптеров.