Зеленский назвал условие окончания конфликта на Украине

По словам Зеленского, единственный способ завершить боевые действия на Украине — это отвод российских войск к границам 1991 года.

Владимир Зеленский назвал условие окончания конфликта на Украине. Об этом глава государства рассказал в интервью журналу Economist, пишет РИА Новости.

По словам Зеленского, единственный способ завершить боевые действия на Украине — это отвод российских войск к границам 1991 года. После этого «начнется возможный путь дипломатов», сказал украинский лидер.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что о выводе войск с Украины до конца года не может быть и речи.

В ноябре Зеленский сообщал условия для начала переговоров с Россией.