Зеленский сообщил условия для начала переговоров с Россией

Ранее на Украине заявили, что не отказывались от переговоров с Москвой.

Зеленский сообщил условия для начала переговоров с Россией. Об этом пишет РИА Новости.

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил условия Киева для начала мирных переговоров с Москвой.

Для этого Россия должна проявить уважение к уставу ООН, возместить Украине все убытки, наказать каждого военного преступника и дать гарантии, что такого не повторится. Также Украина должна восстановить свою территориальную целостность.

Ранее на Украине заявили, что не отказывались от переговоров с Москвой, а СМИ сообщали, что западные страны обсудили возможные мирные переговоры между Россией и Украиной.