В Кремле заявили, что о выводе войск с Украины не может идти речи

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что о выводе войск с Украины до конца года не может быть и речи. Об этом передает РИА Новости .

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-выступления на саммите G20 озвучил видение шагов для возобновления мира на Украине, его план состоял из 10 пунктов.

Среди предложений украинского лидера были радиационная и ядерная безопасность, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, «вывод российских войск» и прекращение боевых действий, недопущение эскалации, фиксация «окончания войны», «возвращение справедливости», противодействие экоциду.

«Я вам только что ответил, об этом не может быть и речи», — сказал Песков.