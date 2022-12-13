Пострадавшие от взрыва дома на улице Пушкина рязанцы начнут получать выплаты с 14 декабря

Рязанцы, пострадавшие от взрыва дома на улице Пушкина, начнут получать выплаты с 14 декабря. Об этом стало известно во вторник, 13 декабря, на заседании регионального правительства.

Выплаты выделят за вред здоровью, повреждение и утрату имущества, за повреждение жилого помещения, а также на первоочередные нужды для тех, кто размещен в пунктах временного размещения. Павел Малков поручил качественно отработать все вопросы, связанные с поддержкой граждан и с восстановлением дома.

Ранее мэр Елена Сорокина сообщила, что дом планируют восстановить. Также был назван размер выплат, которые получат жильцы обрушившегося дома на улице Пушкина.

Вице-губернатор Артем Бранов заявил, что на шести проблемных домах в Рязани, которые зимой остались без кровли из-за недобросовестного подрядчика, ремонт крыш завершится до 20 декабря.

По его словам, все протечки, зафиксированные совместно с жителями, устранят до нового года.

Губернатор Павел Малков поручил держать этот вопрос на строгом контроле.

«Такие ситуации никогда не должны повторяться. До начала следующего строительного сезона все нужно отладить. Вся организация работ по капремонту домов в регионе, так же, как и по дорожному ремонту, кардинально изменится со следующего года. Ряд решений уже есть. Их все нужно реализовать. Ключевая задача — обеспечить общественный контроль в каждом капитально ремонтируемом жилом доме».

Кроме того, глава региона поручил всем главам муниципалитетов обеспечить высокую готовность и своевременно реагировать на погодные условия, в том числе на прогнозное понижение температуры в ближайшие дни.

«Если вовремя не среагировать, то улицы превратятся в сплошной каток. Готовой к работе должна быть вся спецтехника. Нужно еще раз перепроверить резерв противогололедных смесей», — сказал губернатор.

На заседании Малков заслушал отчеты об исполнении поручений, а также о работе по обращениям рязанцев, поступившим во время прямого эфира губернатора, который прошел в ноябре. В Кораблинском районе до 25 декабря текущего года будет закончен ремонт крыши инфекционного отделения районной больницы, на эти цели были выделены средства из областного бюджета. В селе Пехлец отремонтирована местная средняя школа, занятия проходят в штатном режиме. Во время проведения ремонта дети обучались в Незнановском филиале Пехлецкой школы.

Также на заседании отметили, что в порядок привели дорожные знаки на границах Рязанской области с соседними регионами, в том числе в Александро-Невском районе. Часть знаков заменили, в местах, где их не было, установили новые. На 2024 год по просьбе жителей села Лубяники Касимовского района в населенном пункте запланировали строительство ФАПа. В селе Пахомово Пронского района в ближайшие две недели установят дополнительное уличное освещение.

До конца года пообещали решить проблему жителей дома № 7 по улице Юбилейной в селе Дядьково, которые пожаловались на скопление канализационных стоков в подвале. Администрация Рязанского района ведет закупку более мощного оборудования на канализационно-насосную станцию, которое оперативно установят после его доставки.

В Михайлове в 2023 году наметили строительство новой пожарной части на четыре машиноместа, отмечается, что проектно-сметная документация уже составлена. Также работникам пожарной охраны с января следующего года повысят заработную плату. Средства на эти цели в областном бюджете предусмотрены в размере более 69 млн рублей.