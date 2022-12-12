Стал известен размер выплат, которые получат жильцы обрушившегося дома на улице Пушкина
Губернатор постановил внести изменения к постановлению «Об оказании адресной материальной помощи» и оказать помощь пострадавшим от взрыва жильцам дома на улице Пушкина. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
Пострадавшим от взрыва бытового характера выплатят:
- 10 тысяч рублей на человека;
- 50 тысяч рублей на человека за частичную утрату имущества первой необходимости;
- 100 тысяч рублей на человека за полностью утраченное имущество первой необходимости;
- 100 тысяч рублей на одно жилое помещение собственникам жилого помещения, поврежденного (утраченного, разрушенного) в результате взрыва бытового характера (при наличии нескольких собственников в равных долях каждому);
- 200 тысяч рублей на человека, получившего легкий вред здоровью;
- 400 тысяч рублей на человека, получившего тяжкий вред здоровью или вред средней тяжести;
- 1 млн рублей на каждого погибшего (умершего) в равных долях каждому члену семьи (детям, супруге (у), родителям).
«Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с 9 декабря 2022 года, и действует до 1 июня 2023 года», — говорится в документе.
Напомним, двухэтажный дом взорвался на улице Пушкина в пятницу, 9 декабря. Пострадали два человека.