Стал известен размер выплат, которые получат жильцы обрушившегося дома на улице Пушкина

Губернатор постановил внести изменения к постановлению «Об оказании адресной материальной помощи» и оказать помощь пострадавшим от взрыва жильцам дома на улице Пушкина. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Пострадавшим от взрыва бытового характера выплатят:

10 тысяч рублей на человека;

50 тысяч рублей на человека за частичную утрату имущества первой необходимости;

100 тысяч рублей на человека за полностью утраченное имущество первой необходимости;

100 тысяч рублей на одно жилое помещение собственникам жилого помещения, поврежденного (утраченного, разрушенного) в результате взрыва бытового характера (при наличии нескольких собственников в равных долях каждому);

200 тысяч рублей на человека, получившего легкий вред здоровью;

400 тысяч рублей на человека, получившего тяжкий вред здоровью или вред средней тяжести;

1 млн рублей на каждого погибшего (умершего) в равных долях каждому члену семьи (детям, супруге (у), родителям).

«Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с 9 декабря 2022 года, и действует до 1 июня 2023 года», — говорится в документе.

Напомним, двухэтажный дом взорвался на улице Пушкина в пятницу, 9 декабря. Пострадали два человека.