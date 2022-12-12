Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 12
Втр, 13
Срд, 14
-1°
ЦБ USD 62.77 0.39 13/12
ЦБ EUR 66.27 0.43 13/12
Нал. USD 64.25 / 67.5 12/12 17:35
Нал. EUR 67.01 / 69.78 12/12 16:55
Новости
Мобилизация
Публикации
Рязанский суд разрешил педофилу ждать пересмотра дела на свободе
На момент совершения преступления в 2020 году жертве бы...
8 декабря 15:51
13 378
Новогодние каникулы по-русски: как планируют отдохнуть рязанцы
Журналист РЗН. инфо узнал у турагентств, где рязанцы пл...
7 декабря 12:18
4 927
Как в Рязани спасли больше половины раненых после Бородинской битвы
Рязанским врачам удалось вылечить 77% нижних чинов и 60...
30 ноября 15:52
10 392
Как удаленно подключить пакет услуг связи и сервисов в интернет-магази...
Сегодня бизнес-клиент хочет онлайн, быстро и удобно при...
30 ноября 16:00
9 331
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
ИТОГИ ГОДА 2021
Вокруг Рязани: Бездорожье
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Пра как дауншифтинг
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Стал известен размер выплат, которые получат жильцы обрушившегося дома на улице Пушкина

Губернатор постановил внести изменения к постановлению «Об оказании адресной материальной помощи» и оказать помощь пострадавшим от взрыва жильцам дома на улице Пушкина. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Пострадавшим от взрыва бытового характера выплатят:

  • 10 тысяч рублей на человека;
  • 50 тысяч рублей на человека за частичную утрату имущества первой необходимости;
  • 100 тысяч рублей на человека за полностью утраченное имущество первой необходимости;
  • 100 тысяч рублей на одно жилое помещение собственникам жилого помещения, поврежденного (утраченного, разрушенного) в результате взрыва бытового характера (при наличии нескольких собственников в равных долях каждому);
  • 200 тысяч рублей на человека, получившего легкий вред здоровью;
  • 400 тысяч рублей на человека, получившего тяжкий вред здоровью или вред средней тяжести;
  • 1 млн рублей на каждого погибшего (умершего) в равных долях каждому члену семьи (детям, супруге (у), родителям).

«Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с 9 декабря 2022 года, и действует до 1 июня 2023 года», — говорится в документе.

Напомним, двухэтажный дом взорвался на улице Пушкина в пятницу, 9 декабря. Пострадали два человека.