После частичного обрушения дома в Рязани возбудили уголовное дело

В Рязани возбуждено уголовное дело по факту частичного обрушения жилого дома на улице Пушкина. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
По поручению председателя
Следователи и криминалисты следственного управления осмотрели место происшествия, опросили всех жильцов многоквартирного дома, изъяли фрагменты газовых труб, газовое оборудование. Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая судебная экспертизы.
Напомним, в пятницу, 9 декабря, произошло обрушение потолочных перекрытий в двухэтажном жилом доме на улице Пушкина, пострадали два человека. По основной версии МЧС, взорвался самогонный аппарат.