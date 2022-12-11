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После частичного обрушения дома в Рязани возбудили уголовное дело
В Рязани возбуждено уголовное дело по факту частичного обрушения жилого дома на улице Пушкина. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

В Рязани возбуждено уголовное дело по факту частичного обрушения жилого дома на улице Пушкина. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По поручению председателя С. К. России Александра Бастрыкина Железнодорожный МСО Рязани возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Следователи и криминалисты следственного управления осмотрели место происшествия, опросили всех жильцов многоквартирного дома, изъяли фрагменты газовых труб, газовое оборудование. Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая судебная экспертизы.

Напомним, в пятницу, 9 декабря, произошло обрушение потолочных перекрытий в двухэтажном жилом доме на улице Пушкина, пострадали два человека. По основной версии МЧС, взорвался самогонный аппарат.