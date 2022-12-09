Из дома на улице Пушкина, где произошел взрыв, эвакуировали семь человек

На месте работают 20 единиц техники и 57 человек личного состава.

Из дома на улице Пушкина, где произошел взрыв, эвакуировали семь человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

На месте работают 20 единиц техники и 57 человек личного состава.

Ранее мэр Елена Сорокина сообщила, что всех нуждающихся направят в пункт временного размещения во Дворце Молодежи, пострадавших окажут материальную помощь.

Напомним, в пятницу, 9 декабря, в двухэтажном доме на улице Пушкина произошел взрыв. В здании обрушились перегородки. Пострадали два человека. Позже причиной обрушения назвали взрыв самогонного аппарата.