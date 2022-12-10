Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело после обрушения части дома в Рязани
Председатель С. К. России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту обрушения части жилого дома в Рязани. Об этом сообщает Информационный центр С. К. России в субботу, 10 декабря.
Председатель С. К. России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту обрушения части жилого дома в Рязани. Об этом сообщает Информационный центр С. К. России в субботу, 10 декабря.
Напомним, 9 декабря произошло обрушение потолочных перекрытий в двухэтажном жилом доме на улице Пушкина, в результате которого пострадали два человека.
Следственные органы Рязанской области организовали процессуальную проверку. Произведен осмотр места происшествия, опрошены все жильцы многоквартирного дома, изъяты фрагменты газовых труб, газовое оборудование, назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая судебная экспертизы.
Глава С. К. России поручил руководителю СУ С. К. России по Рязанской области Владимиру Никешкину возбудить по факту происшествия уголовное дело. Ход и результаты расследования будут поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.