Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело после обрушения части дома в Рязани

Председатель С. К. России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту обрушения части жилого дома в Рязани. Об этом сообщает Информационный центр С. К. России в субботу, 10 декабря.

Председатель С. К. России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту обрушения части жилого дома в Рязани. Об этом сообщает Информационный центр С. К. России в субботу, 10 декабря.

Напомним, 9 декабря произошло обрушение потолочных перекрытий в двухэтажном жилом доме на улице Пушкина, в результате которого пострадали два человека.

Следственные органы Рязанской области организовали процессуальную проверку. Произведен осмотр места происшествия, опрошены все жильцы многоквартирного дома, изъяты фрагменты газовых труб, газовое оборудование, назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая судебная экспертизы.