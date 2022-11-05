В Костроме задержали виновника смертельного пожара в ночном клубе, где погибло 15 человек

Председатель С. К. Александр Бастрыкин взял дело на контроль.

В Костроме задержали виновника смертельного пожара в ночном клубе, где погибло 15 человек. Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа».

Оперативники задержали подозреваемого" по горячим следам". Его передали следственным органам.

Напомним, в ночь на субботу, 5 ноября, в клубе «Полигон» произошел пожар. Из здания эвакуировали 250 человек, площадь пожара составила 3,5 тысячи квадратных метров.

По данным Telegram-канала Mash, погибло 15 человек.