В Костроме задержали виновника смертельного пожара в ночном клубе, где погибло 15 человек
Председатель С. К. Александр Бастрыкин взял дело на контроль.
В Костроме задержали виновника смертельного пожара в ночном клубе, где погибло 15 человек. Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа».
Оперативники задержали подозреваемого" по горячим следам". Его передали следственным органам.
Напомним, в ночь на субботу, 5 ноября, в клубе «Полигон» произошел пожар. Из здания эвакуировали 250 человек, площадь пожара составила 3,5 тысячи квадратных метров.
По данным Telegram-канала Mash, погибло 15 человек.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).