Число погибших при пожаре в ночном клубе в Костроме увеличилось до 13 человек

Число погибших при пожаре в ночном клубе в Костроме увеличилось до 13 человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.

Пожар произошел в ночном клубе «Полигон» в ночь на субботу, 5 ноября, после массовой драки. Пожар потушили на площади 3,5 тысячи квадратных метров, от огня в здании обвалилась крыша. Спасатели эвакуировали 250 человек.

Ранее сообщалось о восьми погибших и четырех пострадавших. Причиной пожара называют использование пиротехники.

Фото ГУ МЧС по Костромской области