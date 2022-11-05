В Костроме при пожаре в ночном клубе погибли восемь человек

Причиной пожара называют использование пиротехники.

В Костроме при пожаре в ночном клубе погибли восемь человек. Об этом пишет Telegram-канал 112.

Пожар произошел в ночном клубе «Полигон» в ночь на субботу, 5 ноября. Как сообщили в региональном управлении МЧС, площадь пожара составила 3,5 тысяч квадратных километров. Спасатели эвакуировали 250 человек, еще 15 жителей соседнего дома эвакуировали из-за угрозы задымления.

От огня в здании обрушилась кровля.

При пожаре погибли восемь человек: пятеро из них задохнулись, тела троих нашли под завалами. Четверо человек пострадали.

Причиной пожара называют использование пиротехники. По данным 112, в кафе произошла массовая драка, в которой пострадали два человека. После этого один из участников запустил ракетницу и сбежал. Его разыскивают.

Позже число погибших увеличилось до 13 человек.