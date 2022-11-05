Стала известна личность виновника пожара в костромском кафе

Telegram-канал «112» назвали личность виновника пожара, произошедшего в костромском кафе. По данным канала, это 23-летний военнослужащий Станислав Ионкин.

Во время конфликта с посетителями он достал пусковое устройство «Сигнал охотника» и выстрелил в потолок. Полицейские задержали его в шести километрах от места происшествия.

Отмечается, что мужчина в сентябре вернулся из Украины, где находился пять месяцев. По данным канала, он получил травму ноги во время обстрела и его госпитализировали. В Костроме Ионкин должен был проходить военную комиссию, чтобы решить вопрос о его дальнейшей судьбе. Мужчина женат, в Свердловской области живут его супруга и дети.

Напомним, в ночь на субботу, 5 ноября, в клубе «Полигон» в Костроме произошел пожар. Погибли 13 человек. Возбуждено уголовное дело.