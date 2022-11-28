Заседание по делу экс-мэра Сергея Карабасова во второй раз перенесли

Отмена заседания связана с изменением состава суда.

В понедельник, 28 ноября, в Рязанском областном суде заседание по делу Сергея Карабасова во второй раз перенесли. Как пояснили присутствующим, отмена связана с изменением состава суда.

Судьи должны ознакомиться с делом об исчезнувшей детской площадкой. Следующее заседание перенесли на 15 декабря, начало назначили на 14:00.

Напомним, и.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов, экс-начальник управления ЖКХ Игорь Ковалев и предприниматель Михаил Пузанов были признаны Советским районным судом виновными по статье «растрата».

Все фигуранты обжаловали приговор. Рассмотрев апелляционные жалобы осужденных, в мае Рязанский областной суд в отменил вынесенный приговор всем участникам дела и направил дело на новое рассмотрение.

Затем прокуратура обжаловала решение в кассационном суде. Дело направили на новое рассмотрение в Рязанский областной суд.