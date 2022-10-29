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Ушел из жизни судья Советского районного суда Рязани Михаил Петрухов
Скончался судья Советского районного суда Рязани Михаил Петрухов. Об этом сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на собственный источник.

Скончался судья Советского районного суда Рязани Михаил Петрухов. Об этом сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на собственный источник.

Михаил Петрухов скончался утром в субботу, 29 октября. Он был назначен судьей Указом президента РФ № 1012 от 30 июня 2008 года.

Петрухов рассматривал резонансные уголовные дела, в том числе дело бывшего и. о. мэра Рязани Сергея Карабасова, дело об убийстве студента Александра Дудина в центре Рязани.