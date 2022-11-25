На Солотчинском мосту вновь заделали аварийные ямы

Об этом РЗН. инфо сообщили читатели в пятницу, 25 ноября.

На Солотчинском мосту вновь заделали аварийные ямы. Об этом РЗН. инфо сообщили читатели в пятницу, 25 ноября.

На кадрах видно, что рабочие ремонтируют дорогу посреди оживленного потока машин. В какой-то момент одну полосу движения остановили, на мосту образовался затор.

15 ноября региональный минтранс отчитался о ремонте дороги на мосту. После дождя рязанцы сообщили, что ямы появились вновь.