В Рязани заделали аварийные ямы на Солотчинском мосту

В Арбитражном суде Рязанской области продолжаются разбирательства в отношении подрядной организации, которая в 2018 году некачественно выполнила на Солотчинском мосту ремонтные работы.

В Рязани заделали аварийные ямы на Солотчинском мосту. Об этом сообщил минтранс на странице Павла Малкова ВКонтакте.

«Ликвидацию выбоин провели 4 и12 ноября текущего года. В настоящее время все аварийные ямы заделали. Приносим извинения за неудобства и просим водителей соблюдать безопасный скоростной режим», — говорится в ответе ведомства.

В минтрансе добавили, что в Арбитражном суде Рязанской области продолжаются разбирательства в отношении подрядной организации, которая в 2018 году некачественно выполнила на Солотчинском мосту ремонтные работы.

«Приемка данных работ не произведена. Выявленные недостатки подрядчик в добровольном порядке не устраняет», — подчеркнули там.