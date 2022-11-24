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Рязанцы рассказали, что на Солотчинском мосту вновь появились ямы
Напомним, 15 ноября минтранс отчитался о ликвидации аварийных ям на мосту.

Рязанцы рассказали, что на Солотчинском мосту вновь появились ямы. Видео очевидцы прислали в редакцию РЗН. инфо в четверг, 24 ноября.

На кадрах видно, как машины тормозят на середине моста, пытаясь объехать яму на дороге.

«После первого же дождя ямы снова размыло. Теперь они еще опасней, так как наполнились водой, их почти не видно», — поделился автор видео.

Напомним, 15 ноября минтранс отчитался о ликвидации аварийных ям на мосту.