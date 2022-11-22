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В Ряжском районном суде рассмотрят дело о попытке изнасилования несовершеннолетней
Защищать обвиняемого в похищении несовершеннолетнего и попытке изнасилования будет жена заместителя прокурора Ряжского района.

В Ряжском районном суде рассмотрят дело о попытке изнасилования несовершеннолетней. Об этом пишет «Новая газета».

Уточняется, что в суд материалы дела поступили летом 2022 года, но заседание постоянно откладывали. Заседание назначено на 23 ноября.

Со ссылкой на собственный источник издание сообщает, что защищать обвиняемого в похищении несовершеннолетнего и попытке изнасилования будет жена заместителя прокурора Ряжского района.

Напомним, инцидент произошел в октябре 2021 года в Ряжске. 43-летний житель села Рудинка Скопинского района пытался усадить 14-летнюю девочку к себе в машину, но та отказалась. Тогда он схватил ее за горло и «закинул в багажник». Девочке удалось выбраться и выпрыгнуть из машины на ходу. Она получила ссадины и ушибы. Позже мужчину задержали.

Выяснилось, что ранее он уже был судим за изнасилование, а также же активно размещал свои фотографии на сайтах знакомств.

Следователи возбудили уголовное дело по факту попытки похищения несовершеннолетнего.