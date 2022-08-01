Стала известна личность рязанца, пытавшегося изнасиловать 14-летнюю девочку

По информации «Новой газеты» это житель села Рудинка Скопинского района Виталий Ф.

Стала известна личность рязанца, пытавшегося изнасиловать 14-летнюю девочку. Об этом пишет « Новая газета » со ссылкой на собственный источник.

По информации издания это житель села Рудинка Скопинского района Виталий Ф.

Уточняется, что мужчина ранее уже был судим за изнасилование.

Напомним, инцидент произошел в октябре 2021 года в Ряжске. 43-летний мужчина усадить 14-летнюю девочку к себе в машину, но та отказалась. Тогда он схватил ее за горло и «закинул в багажник». Девочке удалось выбраться и выпрыгнуть из машины на ходу. Она получила ссадины и ушибы. Позже мужчину задержали. Следователи возбудили уголовное дело по факту попытки похищения несовершеннолетнего.