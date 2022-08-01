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Стала известна личность рязанца, пытавшегося изнасиловать 14-летнюю девочку
По информации «Новой газеты» это житель села Рудинка Скопинского района Виталий Ф.

Стала известна личность рязанца, пытавшегося изнасиловать 14-летнюю девочку. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на собственный источник.

По информации издания это житель села Рудинка Скопинского района Виталий Ф.

Уточняется, что мужчина ранее уже был судим за изнасилование.

Напомним, инцидент произошел в октябре 2021 года в Ряжске. 43-летний мужчина усадить 14-летнюю девочку к себе в машину, но та отказалась. Тогда он схватил ее за горло и «закинул в багажник». Девочке удалось выбраться и выпрыгнуть из машины на ходу. Она получила ссадины и ушибы. Позже мужчину задержали. Следователи возбудили уголовное дело по факту попытки похищения несовершеннолетнего.