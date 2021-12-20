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Депутату рязанской гордумы Инне Орешиной вынесли приговор
Суд учел все обстоятельства дела и признал Орешину виновной. Ей назначили четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

В Рязани вынесен приговор по уголовному делу в отношении депутата Рязанской городской думы Инны Орешиной. Об этом сообщил сайт суда.

Ей предъявляли обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

С 9 января 2019 года по 9 октября 2020 года Орешина предоставляла ложные сведения о компенсации ей расходов в связи с осуществлением депутатской деятельности. Из бюджета Рязани в счет компенсации указанных расходов она получила 1 260 000 рублей.

Суд исследовал все доказательства, представленные стороной обвинения, в том числе допросил свидетелей, исследовал письменные доказательства, вещественные доказательства и доказательства стороны защиты.

Суд учел все обстоятельства дела и признал Орешину виновной. Ей назначили четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.