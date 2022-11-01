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Детский омбудсмен ответила на обращение Кошелевой по изъятию внучек из семьи Логуновых
Анжелика Евдокимова сообщила, что сторонам была предложена процедура медиации. Вопросы установления опеки находятся в компетенции органов опеки. Несогласные имеют право обжаловать его в суде.

Детский омбудсмен Рязанской области Анжелика Евдокимова ответила на обращение Наталии Кошелевой по изъятию внучек из семьи Логуновых.

«Вопросы установления опеки над детьми находятся в компетенции органов опеки и попечительства. Если стороны будут не удовлетворены вынесенным решением, они имеют право обжаловать его в судебном порядке. В рамках Соглашения Уполномоченного по правам ребенка в Рязанской области о применении медиативных и восстановительных технологий для защиты прав детей сторонам ранее была предложена процедура медиации», — прокомментировала Евдокимова.

Напомним, двое детей погибшей рязанки Елены Логуновой живут с родственниками ее мужа Александра. Ранее сообщалось, что ему предъявили обвинение в ее убийстве.