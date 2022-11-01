Мужу погибшей рязанки Елены Логуновой предъявили обвинение в убийстве

Мужу погибшей рязанки Александру Логунову предъявили обвинение по факту убийства Елены Логуновой. Об этом во вторник, 1 ноября, сообщила мать девушки Наталия Кошелева на личной странице во «Вконтакте».

Вместе с тем женщина попросила уполномоченного по правам ребенка в Рязанской области Анжелику Евдокимову изъять детей Елены из семьи Логуновых.

«15 месяцев мои внучки живут в преступной семье с убийцами их матери. Обращаюсь к органам опеки, к уполномоченному по правам ребенка Рязанской области Евдокимовой Анжелике, и убедительно прошу немедленно изъять из неблагополучной семьи, убийц матери двоих детей, моей дочери! Малыши проживают в опасных условиях и лишены необходимой заботы и должного ухода. Лично обращаюсь к уполномоченному по правам ребенка Рязанской области Евдокимовой Анжелике, как органу, который должен защищать детей. Дети живут с опасными преступниками!» — написала она.

Напомним, в октябре столичный следком официально подтвердил нахождение тела Елены Логуновой. Останки девушки нашли в пакете на берегу реки недалеко от дачи Логуновых. Позже мужа девушки привозили с полицией в его квартиру в Рязани.