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Органы опеки проверяют состояние детей пропавшей Елены Логуновой
На сегодняшний день обе дочери Елены проживают с отцом, который является их законным представителем.

В среду, 29 сентября, в адрес уполномоченного по правам ребенка в Рязанской области Анжелики Евдокимовой обратилась мать пропавшей в июле этого года Елены Логуновой с просьбой проверить состояние здоровья и жилищные условия ее детей.

На сегодняшний день обе дочери Елены проживают с отцом, который является их законным представителем. Региональный детский омбудсмен Анжелика Евдокимова сообщила корреспонденту РЗН. инфо, что в тот же день поручила органам опеки провести проверку, результаты которой станут известны в ближайшее время.

Напомним, 26-летняя Елена Логунова пропала 25 июля при загадочных обстоятельствах. Уголовное дело по факту исчезновения взял на контроль председатель С. К. России Александр Бастрыкин. Историю девушки показали на федеральном канале.