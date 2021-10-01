Органы опеки проверяют состояние детей пропавшей Елены Логуновой

На сегодняшний день обе дочери Елены проживают с отцом, который является их законным представителем.

В среду, 29 сентября, в адрес уполномоченного по правам ребенка в Рязанской области Анжелики Евдокимовой обратилась мать пропавшей в июле этого года Елены Логуновой с просьбой проверить состояние здоровья и жилищные условия ее детей.

На сегодняшний день обе дочери Елены проживают с отцом, который является их законным представителем. Региональный детский омбудсмен Анжелика Евдокимова сообщила корреспонденту РЗН. инфо, что в тот же день поручила органам опеки провести проверку, результаты которой станут известны в ближайшее время.