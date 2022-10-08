Момент взрыва грузовика на Крымском мосту попал на видео
Также водители, оказавшиеся в пути на мосту в момент ЧП, сняли последствия разрушений.
Момент взрыва грузовика на Крымском мосту попал на видео с нескольких ракурсов. Кадры опубликованы в соцсетях.
Также водители, оказавшиеся в пути на мосту в момент ЧП, сняли последствия разрушений.
По факту подрыва возбуждено уголовное дело, сообщает СК РФ.
Напомним, утром в субботу, 8 октября, на мосту, по предварительным данным, загорелась цистерна с топливом. Позже стало известно, что взорвали грузовик. Очевидцы делятся кадрами с места событий.
Путин отреагировал на ЧП и поручил создать правительственную комиссию.