Стала известна причина смерти рязанки Елены Логуновой

Ранее детектив Екатерина Шумякина рассказала, что Логуновой была насильственной.

Стала известна причина смерти рязанки Елены Логуновой. Об этом пишет издание « Своя колокольня ».

«Елену Логунову задушили», — сказано в источнике.

Напомним, тело пропавшей рязанки Елены Логуновой нашли в пятницу, 7 октября. Позже выяснилось, что ее нашли на даче семьи ее мужа, Александра.

Мать Елены Наталия Кошелева подтвердила информацию и сообщила, что не будет опознавать тело. Детектив Екатерина Шумякина рассказала, что Логуновой была насильственной.