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Стала известна причина смерти рязанки Елены Логуновой
Ранее детектив Екатерина Шумякина рассказала, что Логуновой была насильственной.

Стала известна причина смерти рязанки Елены Логуновой. Об этом пишет издание «Своя колокольня».

«Елену Логунову задушили», — сказано в источнике.

Напомним, тело пропавшей рязанки Елены Логуновой нашли в пятницу, 7 октября. Позже выяснилось, что ее нашли на даче семьи ее мужа, Александра.

Мать Елены Наталия Кошелева подтвердила информацию и сообщила, что не будет опознавать тело. Детектив Екатерина Шумякина рассказала, что Логуновой была насильственной.