Стала известна причина смерти рязанки Елены Логуновой
Ранее детектив Екатерина Шумякина рассказала, что Логуновой была насильственной.
Стала известна причина смерти рязанки Елены Логуновой. Об этом пишет издание «
«Елену Логунову задушили», — сказано в источнике.
Напомним, тело пропавшей рязанки Елены Логуновой нашли в пятницу, 7 октября. Позже выяснилось, что ее нашли на даче семьи ее мужа, Александра.
Мать Елены Наталия Кошелева подтвердила информацию и сообщила, что не будет опознавать тело. Детектив Екатерина Шумякина рассказала, что Логуновой была насильственной.