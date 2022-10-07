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Детектив Шумякина: смерть Елены Логуновой была насильственной
Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Смерть Елены Логуновой была насильственной. Об этом в пятницу, 7 октября, написала частный детектив Екатерина Шумякина в своем Telegram-канале.

Она также добавила, что не может сообщить полную информацию, так как имеет подписку о неразглашении.

«Много вопросов сыпется в л/с от друзей, подписчиков и всех, кто следил и следит за этой историей. Имея подписку о неразглашении я не могу сообщить значимую, для следствия информацию. Но скажу одно: смерть Елены была насильственной», — написала детектив.

Кроме того, Шумякина добавила, что ошиблась в версии про Логунова.

«Думаю я ошиблась, когда писала что он случайно толкнул ее, она упала, ударилась головой и умерла», — добавила Екатерина Шумякина.

Напомним, тело Елены Логуновой нашли в пятницу, 7 октября, рядом с дачей родителей ее мужа в Спасском районе. Мать девушки подтвердила информацию.