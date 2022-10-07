Мать Елены Логуновой не станет опознавать тело дочери

Мать Елены Логуновой Наталия Кошелева не станет опознавать тело своей дочери. Об этом она рассказала РЗН.инфо.

По словам Натальи, специалисты проведут генетическую экспертизу, чтобы подтвердить, что останки принадлежат Елене. Она отметила, что 8 октября ей предстоит осмотреть ювелирные украшения найденные вместе с телом.

«Я должна буду посмотреть украшения и сказать принадлежат ли они моей дочери», — подчеркнула Наталья.

Напомним, что тело Елены Логуновой нашли 7 октября. Наталия Кошелева рассказала, что место обнаружения было недалеко от дачи родителей мужа Елены. Позже детектив Шумякина рассказала, что смерть Логуновой была насильственной.