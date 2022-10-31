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Рязанцы рассказали о давке в школе № 75

Рязанцы рассказали, что в школе № 75 произошла давка. Об этом родители учеников написали на странице губернатора Павла Малкова «ВКонтакте».

По словам автора сообщения, в раздевалке школы собрались 44 класса.

«Была давка, дети спускавшиеся с лестниц напирали на тех, кто уже был в рекреации, более организованные младшекласники с учителями стояли на лестнице целыми классами прямо до третьего этажа. Дети пробивались на выход, распихивая других, в это время подошла вторая смена, создавшая помехи со стороны входа», — описала ситуацию рязанка.

Она отметила, что родителей детей предупредили, что ученики будут оставаться в классах после уроков, чтобы «минимализировать давку и избежать травм».

«О проблеме школы, где учатся 2500 детей вместо 1200 писали уже неоднократно, обещали построить школу, но решили строить в другом районе», — пожаловалась женщина.

Она предположила, что школа, построенная по типовому проекту, будет сразу же переполнена.

«Примите меры, после событий в Сеуле и из-за общей напряженной обстановки, если что-то случится, то ответственность ляжет на вас тяжким бременем», — заключила рязанка. Отметим, школа находится на Васильевском проезде в Песочне.