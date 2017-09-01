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12:13, 1 сентября 2017 17 221
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В Рязани открылась 1100-местная школа с ноутбуками для химии, аквариумом, твистером и Wi-Fi. Фоторепортаж 1

В Рязани открылась 1100-местная школа с ноутбуками для химии, аквариумом, твистером и Wi-Fi. Фоторепортаж

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

В Рязани открылась новая школа на 1 100 мест, она расположена на Васильевском проезде в Песочне. На торжественную церемонию в пятницу, 1 сентября, пришли дети, родители, учителя, а также замминистра образования России Ирина Кузнецова и врио губернатора Николай Любимов.

В школе, получившей номер 75, будет 1 060 учеников. В первой параллели сформировали восемь классов, более старших детей перевели из других школ района. На следующий год записались уже 11 первых классов, рассказал журналистам директор Виталий Еремкин. По его словам, учителей тоже отбирали по конкурсу: резюме было больше, чем вакансий.

Школу построили за год. Строительство и оснащение оплатили государство, регион и город, выделив в сумме 762,1 млн рублей.

Во всех учебных классах установили интерактивные доски, проекторы, веб-камеры и мультимедийные системы. В кабинетах физики, химии, биологии и иностранных (английского, немецкого, испанского) языков есть комплекты ноутбуков, к ним подключаются приборы для экспериментов. В библиотеке и 400-местной столовой работают Wi-Fi-роутеры. В фойе разместились шкаф для зарядки гаджетов и электронный терминал, который заменил традиционные стенды. Здание приспособлено для колясочников, есть лифты, специальные туалеты и душевые.

Школа располагает тремя спортзалами и большим уличным стадионом. В коридорах оборудовали рекреационные зоны. Сейчас там есть, к примеру, напольные шахматы, площадка для твистера, 860-литровый аквариум, теннисные столы — за одним из них Любимов во время экскурсии провел несколько розыгрышей с учениками. Свободное место осталось, и школа готова принимать предложения по их использованию, заметил Еремкин.

Первым в здание запустили кота — плюшевого Кота Ученого на беспилотном автомобиле рязанской компании Avrora Robotics, привезшей и другие свои разработки. Затем школу показали почетным гостям, после устроили экскурсии для родителей.

На церемонии открытия Любимов выразил надежду, что современные и комфортные условия помогут детям учиться лучше. «Надеюсь, что 75-я школа станет лучшей в Рязани, станет лучшей в Рязанской области, а может быть, и во всей России», — добавил он. Кузнецова назвала ее «блестящей и огромной», заверив детей: «В ней вам будет, безусловно, интересно».

«Это такой счастливый лотерейный билет для всех жителей микрорайона, и, мне кажется, вся Рязань будет ходить в эту школу смотреть, как надо обустраивать образовательный быт, — заявила замминистра журналистам. — А мы будем стараться, чтобы все школы Рязанской области постепенно становились такими». Любимов заметил, что региону нужно еще минимум 14 школ — чтобы в соответствии с поручением Владимира Путина полностью убрать вторую смену.


Фото: © RZN.info / Антон Насонов

© RZN.info

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