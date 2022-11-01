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В мэрии опровергли информацию о давке в рязанской школе № 75
В мэрии пояснили, что по данным администрации школы, информация не подтвердилась.

В пресс-службе рязанской администрации прокомментировали РЗН. инфо информацию о давке в школе № 75.

В мэрии пояснили, что по данным администрации школы, информация не подтвердилась.

«Поток учеников в раздевалки увеличился в результате изменения расписания первоклассников в текущей четверти. С учетом изменений в расписании потоки учеников в раздевалки разведены, ученики передвигаются организованно. В целях организации безопасного передвижения учеников за каждым классом закреплено свое место в раздевалках, организовано дежурство учителей, ученики начальных классов передвигаются исключительно в сопровождении педагогов», — говорится в сообщении.

Также в школе уточнили, что меры по уменьшению потоков учеников примут в ближайшее время, а с преподавателями и школьниками проведут разъяснительные беседы о правилах безопасного передвижения в учреждении.

Ранее о давке в школе рязанцы рассказали на странице губернатора «ВКонтакте».