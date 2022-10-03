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Рязанская управляющая компания год судится со СМИ, но не уточняет из-за чего
Рязанская управляющая компания «Лайт Сити» больше года судится с РЗН.инфо. УК «Лайт Сити» посчитала статью «Что хочу, то и ворочу. Руководитель рязанской УК подделывала подписи и присваивала миллионы» несоответствующей действительности и порочащей деловую репутацию. Вот только, какие данные не соответствуют действительности и порочат репутацию УК, истец больше года не может сформулировать.

Рязанская управляющая компания «Лайт Сити» больше года судится с РЗН.инфо. УК «Лайт Сити» посчитала статью «Что хочу, то ворочу. Руководитель рязанской УК подделывала подписи и присваивала миллионы» несоответствующей действительности и порочащей деловую репутацию. Вот только, какие данные не соответствуют действительности и порочат репутацию УК, истец больше года не может сформулировать.

Моральный вред управляющая компания оценила в 1800 000 рублей. Миллион рублей для директора управляющей компании — Елены Рязаевой и 800 000 — ее брату Алексею Кузнецову, одному из учредителей «Лайт Сити». В дальнейшем денежные суммы, которые требуют истцы, не изменились, а вот ответчиков стало больше. Всех, кто выступил в статье с критикой управляющей компании, Рязаева и Кузнецов привлекли к делу соответчиками. Между всеми и поделили желаемую сумму компенсации — 1 800 000.

С математикой у представителя «Лайт Сити» все хорошо, но с русским языком и выполнением обещаний не очень. На нескольких заседаниях юрист ответчика указывал представителю истца, что она копирует текст из статьи, оставляя незаконченные предложения, из-за чего смысл написанного менялся. Истец на протяжении года обещал к «следующему» заседанию внести уточнения и пояснить, что они посчитали неправдой. Это длится уже год.

Судья Кураксина О. В. демонстрировала вершину выдержанности и гуманности: она могла привлечь истца к административной ответственности за неисполнение требований суда, но не сделала этого. Судья не считает, что представитель злоупотребляет правами и продолжает каждый месяц откладывать заседания для уточнения исковых требований.