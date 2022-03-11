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Рязанская управляющая компания «Лайт Сити» подала в суд на РЗН. инфо
Руководители У. К. посчитали, что публикацией «Что хочу, то и ворочу…» СМИ нанесло урон их деловой репутации, опорочило честь и достоинство. Свои нравственные и репутационные страдания истцы оценили в 1 800 000 рублей.

Рязанская управляющая компания «Лайт Сити» подала в суд на РЗН. инфо. Руководители У. К. посчитали, что публикацией «Что хочу, то и ворочу…» СМИ нанесло урон их деловой репутации, опорочило честь и достоинство. Истцов к СМИ трое. Руководство управляющей компании: Елена Рязаева и Алексей Кузнецов, а также иск подан непосредственно от ООО, на которую зарегистрирована управляющая компания.

Свои нравственные и репутационные страдания истцы оценили в 1 800 000 рублей. Такую компенсацию и удаление статьи с сайта потребовал представитель ООО «У. К. Лайт Сити» с РЗН. инфо в суде.

На первых заседаниях суд опросил свидетелей, не побоявшихся под своими фамилиями в статье дать информацию о работе управляющей компании. Бывшие сотрудники компании рассказали о возмутивших их в работе УК фактах. В распоряжении редакции находятся документы, подтверждающие слова экс-сотрудников «Лайт Сити».

Возможно, увидев, что свидетели не испугались и пришли в суд, в «Лайт Сити» их решили сделать соответчиками. Теперь, по мнению управляющей компании, 1,8 млн рублей должны оплатить в разных долях все «обидчики» УК.

Дело рассматривается в Арбитражном суде полгода, но до сих пор истцы так и не смогли внятно сформулировать, какие фразы заставили его страдать и после каких слов они понесли репутационные и деловые потери. Судья О. Кураксина по только ей известным причинам до сих пор не потребовала от истца эти уточнения. Спустя полгода дело почти не продвинулось, но, кажется, судью это совершенно не смущает.

Редакция продолжит освещать судебное дело и готовит дополнительно ряд материалов о «деятельности» УК «Лайт Сити».