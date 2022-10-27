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Рязанские мобилизованные начали получать выплаты в размере 100 тысяч рублей
Напомним, 19 октября правительство Рязанской области утвердило порядок выплаты мобилизованным в размере 100 тысяч рублей.

Некоторые мобилизованные рязанцы начали получать обещанные единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей. Об этом их родственники рассказали РЗН.инфо.

«На карту моему сыну, который проходит обучение в Сельцах, 26 октября пришло ровно 100 тысяч рублей. До этого он получил всего три тысячи рублей и мы думали, что на этом все», — пояснила Марина Шутова.

Еще одна жительница города Анна Л. рассказала корреспонденту, что ее брату и знакомому также пришла обещанная сумма.

«Мы очень волновались, что деньги не поступят. Брат рассказал, что пока в Сельцах не всем заплатили по 100 тысяч рублей, только часть ребят получила», — сообщила рязанка.

Напомним, 19 октября правительство Рязанской области утвердило порядок выплаты мобилизованным в размере 100 тысяч рублей.

В правительстве отметили, что срок выполнения поручений— 1 ноября 2022 года.